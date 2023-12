Oscar 2024: date, orari, film favoriti, tutto quello che dovete sapere

Con l'annuncio dei migliori film del 2023 per la National Board of Review e la vittoria di Killers of the flower moon di Martin Scorsese, la stagione dei premi entra ufficialmente nel vivo in vista degli Oscar 2024.

La 96esima edizione degli Academy Awards avrà, come ogni anno, un calendario molto fitto di appuntamenti e date ufficiali, che accompagneranno gli appassionati fino alla cerimonia di premiazione prevista per il 10 marzo 2024, come al solito nella cornice del Dolby Theatre di Hollywood.

La scadenza per la presentazione delle candidature è scaduta, dato che era fissata allo scorso 18 novembre 2023, mentre la prima sessione dalle votazioni preliminari per le shortlist partirà tra qualche giorno, 18 dicembre prossimo. L'annuncio delle prime shortlist arriverà il 21 dicembre, poco prima della pausa natalizia, mentre successivamente, ad anno nuovo, si entrerà davvero nel vivo: il periodo di voto per le nomination è infatti previsto tra l’11 e il 16 gennaio 2024, mentre l'annuncio delle candidature ufficiali avverrà il 23 gennaio. Infine, il 22 febbraio saranno aperte le votazioni ufficiali per decidere i vincitori dei premi messi in palio.

Tra i maggiori favoriti resta in testa Oppenheimer, specialmente in ambito nomination, ma tra i titoli che quasi certamente non mancheranno all'appello sono da citare anche il 'rivale' Barbie, Ferrari di Michael Mann e ovviamente Killers of the flower moon, ma anche la nuova commedia agrodolce di Alexander Payne The Holdovers, il biopic (prodotto da Scorsese e Spielberg) Maestro di Bradley Cooper e anche Povere creature, vincitore del Leone d'oro a Venezia.

Restate con noi per tutte le novità sulla stagione dei premi che arriveranno nelle prossime settimane.