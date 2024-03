Oscar 2024, cosa è successo davvero tra Emma Stone, Michelle Yeoh e Jennifer Lawrence

Al Pacino ha chiarito cosa è successo agli Oscar 2024 durante l'annuncio del vincitore della statuetta a miglior film, ma poco prima sul palco del Dolby Theatre un po' di caos si era scatenato anche per la premiazione di Emma Stone.

Nel caso non ve ne foste accorti, infatti, quando è stato svelato il nome di Emma Stone come vincitrice del premio Oscar per la miglior attore protagonista grazie alla sua prova già cult in Povere creature di Yorgos Lanthimos, che ha lasciato ancora una volta a zero titoli un film di Martin Scorsese avendo superato la favorita Lily Gladstone di Killers of the flower moon, sul palco si è verificata una scenetta abbastanza curiosa quando Michelle Yeoh ha consegnato l'Oscar a...Jennifer Lawrence.

L'attrice, che aveva vinto l'Oscar l'anno scorso per Everything Everywhere all at once, ha creato un bel po' di confusione quando ha cercato di trascinare Emma Stone verso Jennifer Lawrence, con la statuetta che per un momento è stata tenuta in mano da tutte e tre le star contemporaneamente. Nel post che potete trovare in calce all'articolo, Michelle Yeoh ha cercato di spiegare la cosa, e la sua versione è davvero dolce: “Congratulazioni Emma!! Forse ti ho confuso al momento della consegna del premio, ma la mia idea è stata quella di permetterti di condividere questo indimenticabile momento con la tua migliore amica Jennifer: volevo che fosse lei a darti il premio! Mi ha ricordato la mia Bae Jamie Lee Curtis, perché siamo sempre presenti l'uno per l'altra!!".

