Oscar 2024, chiuse le votazioni per le shortlist: chi rientrerà nella fase finale?

Dopo l'annuncio della shortlist per i VFX degli Oscar 2024, in queste ore sono ufficialmente terminate le votazioni definitive per decretare i film che rientreranno nelle fasi finali delle categorie dei prossimi Academy Awards.

In base al calendario degli appuntamenti per gli Oscar 2024, che vi abbiamo fornito qualche giorno fa, ora la prossima mossa avverrà il 21 dicembre, proprio questa settimana, quando l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences annuncerà i finalisti in 10 categorie: lungometraggio documentario (15), cortometraggio documentario (15), lungometraggio internazionale (15), trucco e acconciatura (10), sonoro (10), colonna sonora originale (15), canzone originale (15), cortometraggio animato (15), cortometraggio live action (15) ed effetti visivi (10).

In queste categorie tecniche ci aspettiamo di veder ripetersi due nomi in particolare, ovviamente Barbie di Greta Gerwig e Oppenheimer di Christopher Nolan: per quanto riguarda Barbie, trucco e acconciatura sembra scontatissimo ma si prevede anche un dominio totale nella shortlist della canzone originale ("Dance the Night", "I'm Just Ken" e "What Was I Made For" sembrano garantite) mentre il biopic di Christopher Nolan dovrà assicurarsi le menzioni in trucco, sonoro e colonna sonora, dopo essere stato scartato dalla shortlist degli effetti visivi.

Ricordiamo che diversi analisti in queste settimane puntano sul fatto che Oppenheimer potrebbe ottenere 15 nomination totali, superando il record di tutti i tempi detenuto da Titanic, Eva contro Eva e La La Land di 14 nomination: giusto per chiarire il livello di aspettative che circonda il film di Nolan per questi Oscar 2024.