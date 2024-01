Oscar 2024, chiuse le votazioni: quando saranno annunciate le nomination?

La stagione dei premi 2024 è arrivata ad un punto cruciale, perché il periodo di votazione per le nomination della 96esima edizione degli Academy Awards è ufficialmente terminato in queste ore.

Ai votanti è stato dunque chiesto di mettere giù le proprie matite e allontanarsi delle schede elettorali (si fa per dire), poco dopo l'annuncio dei vincitori dei Critics Choice Awards e dei Golden Globes, due cerimonie che potrebbero aver influenzato la decisione di spuntare questo o quel titolo, questo o quel regista o attore. In entrambe i premi ha primeggiato Oppenheimer di Christopher Nolan, probabilmente il favorito tra i favoriti, tuttavia in base alle indiscrezioni di Variety - che come da tradizione ha avuto modo di intervistare diversi elettori che hanno confessato in forma anonima le proprie impressioni post-votazione - anche Barbie di Greta Gerwig e Povere Creature di Yorgos Lanthimos hanno suscitato interesse, insieme a film come The Holdovers di Alexander Payne e Anatomy of a Fall di Justine Triet.

Un altro film emerso in molteplici interviste è Spider-Man: Across the Spider-Verse, che a quanto pare è andato forte tra gli sceneggiatori, negli effetti visivi e nei rami musicali. Quello di Sony potrebbe diventare il primo film d'animazione non-Disney candidato al miglior film? Forse è ancora presto per dirlo, ma lo scopriremo nei prossimi giorni dato che le nomination agli Oscar 2024 saranno annunciate la prossima settimana, più precisamente il 23 gennaio.

Per altri contenuti dalla stagione dei premi, scoprite tutti i candidati ai VES Awards, i premi dedicati ai migliori effetti speciali.