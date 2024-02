Oscar 2024, chiuse le votazioni! Le opinioni a caldo: 'Vincerà Nolan'

Le votazioni degli Oscar 2024 sono ufficialmente terminate, e come da tradizione i membri dell'Academy of Motion Picture Arts & Sciences, protetti dall'anonimato, hanno commentato 'a caldo' le proprie preferenze ai microfoni della stampa di Hollywood.

Un modo perfetto per provare 'ad entrare' nella testa dei votanti e a capire il modo con il quale si approcciano alle votazioni degli Oscar: ad esempio, uno di loro ha dichiarato espressamente che 'la sceneggiatura di Oppenheimer è sicuramente la più difficile da adattare da un romanzo, ma poiché sono sicuro che Nolan vincerà il miglior regista, e probabilmente anche il miglior film, e poiché vorrei vedere American Fiction vincere qualche riconoscimento, ho votato a suo favore per la sceneggiatura." Lo stesso votante ha aggiunto: "Per la regia è stato facile: Christopher Nolan, che merita di vincere questo premio dai tempi di The Dark Knight, e merita davvero di vincerlo per questo nuovo film, il risultato più monumentale della sua carriera.

La battaglia tra gli attori è molto più serrata, con voti abbastanza sparsi (almeno tra gli intervistati) ma con Robert Downey Jr menzionato quasi all'unanimità, mentre rimane molta indecisione tra Emma Stone e Lily Gladstone nella categoria migliore attrice, così come tra Cillian Murphy e Paul Giamatti per miglior attore. Per quanto riguarda miglior film, invece, il votante intercettato dal The Hollywood Reporter ha dichiarato di essere stato indeciso fino all'ultimo tra Oppenheimer e La zona d'interesse, scegliendo infine per il film di Jonathan Glazer.

Ovviamente il grande favorito resta Oppenheimer: con una striscia di vittorie perfetta ai premi precursori degli Oscar quello di Christopher Nolan è certamente il film da battere agli Oscar 2024.