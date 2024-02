Oscar 2024, chi si esibirà sul palco dell'Academy durante la cerimonia?

Le votazioni degli Academy Awards 2024 sono ufficialmente chiuso ed è quasi tutto pronto per la Notte degli Oscar, motivo per cui in queste ore si stanno già facendo i nomi delle star che si esibiranno sul palco del Dolby Theatre.

The Hollywood Reporter ha confermato ufficialmente che Jon Batiste, Becky G, Billie Eilish e Finneas O'Connell, Scott George and the Osage Singers, Ryan Gosling e Mark Ronson eseguiranno dal vivo le canzoni nominate all'Oscar per il miglior brano originale 2024 durante la 96esima edizione degli Academy Awards, come annunciato dal produttore esecutivo e showrunner delal serata Raj Kapoor e dai produttori esecutivi Molly McNearney e Katy Mullan.

Quella del 2024 sarà la seconda performance agli Oscar per Billie Eilish e Finneas O’Connell, dopo che il duo aveva vinto la statuetta per la migliore canzone originale nel 2022 per il tema di James Bond “No Time to Die”. Quest'anno i due fratelli sono nominati per la canzone di Barbie vincitrice del Grammy, "What Was I Made For?". Sempre da Barbie la star Ryan Gosling – candidato come attore non protagonista – eseguirà la canzone “I’m Just Ken”, con l’assistenza del co-sceneggiatore Ronson (che ha scritto la canzone con il collaboratore Andrew Wyatt). Batiste eseguirà il brano nominato "It Never Went Away" dall'American Symphony di Netflix, il documentario diretto da Matthew Heineman, e faranno parte della scaletta anche "The Fire Inside", scritta da Diane Warren, tratta da Flamin' Hot di Searchlight, che ha fruttato alla prolifica cantautrice la sua quindicesima nomination nella categoria, e "Wahzhazhe" di Scott George e gli Osage Singers, canzone candidata di Killers of the Flower Moon: la composizione è la dodicesima canzone non in lingua inglese ad essere nominata per un Oscar (dopo che l'anno scorso "Naatu Naatu" di RRR aveva portato a casa il premio).

