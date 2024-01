Oscar 2024, tra i candidati anche...Il presidente della Roma? Ecco per quale film!

Ogni anno, chiunque sia appassionato ci cinematografia, sa bene che c'è un momento nel mese di Marzo in cui vale la pena rinunciare ad una serata in sala. Questo perché la notte delle premiazioni più ambite del mondo dello spettacolo, sono di certo un momento imperdibile. Ed ora con gli Oscar 2024, tutto ciò si ripeterà.

Tuttavia questa volta sembra che anche per noi italiani ci sarà più di una pellicola da tenere d'occhio durante la famosa serata. Di questo siamo più che sicuri in quanto, come potete vedere andando a leggere le nomination agli Oscar 2024, anche Killers of The Flower Moon è tra i candidati come miglior film, ed il presidente della Roma Dan Friedkin ne è il produttore.

Di certo avere uno dei presidenti più importanti del calcio italiano tra i possibili vincitori di questo ambito premio non è qualcosa che capita tutti i giorni, ed è anzi una motivazione in più per liberarsi di ogni impegno e fiondarsi di fronte alla televisione per seguire in diretta la serata. Voi lo farete?

Oltretutto, stiamo parlando di una pellicola diretta da un vero mostro sacro della settima arte, ossia Martin Scorsese. Dunque sono molto pochi ora i motivi per perdersi gli Oscar 2024, che ne pensate? In attesa di sapere come andranno le cose ecco cosa ha detto Cillian Murphy della sua candidatura.