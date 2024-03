Oscar 2024, bufera su Massimo Ceccherini: 'Io Capitano non vincerà, vincono gli ebrei'

Non c'è Notte degli Oscar senza polemica, ma ciò che risulta singolare è che stavolta la bufera sia partita proprio da casa nostra: in queste ore, infatti, un commento di Massimo Ceccherini sul film di Matteo Garrone Io Capitano (di cui il comico è sceneggiatore) ha dato il via a una vera e propria tempesta di reazioni furibonde.

Ospite di Francesca Fialdini a Da Noi... A Ruota Libera, l'attore toscano si è infatti lasciato andare a una provocazione che, soprattutto nel clima esplosivo che si respira in questi giorni di crisi israelo-palestinese, non aveva speranze di passare inosservata: "Sono molto fiero di aver lavorato con Garrone che ha fatto un film favoloso. Sappiate che è il film della cinquina è più bello, solo che non vincerà perché vinceranno gli ebrei" sono state le sue parole.

Il riferimento è, ovviamente, a La Zona d'Interesse di Jonathan Glazer, film ambientato nella casa del comandante di Auschwitz Rudolph Hoss: "È gravissimo e inaccettabile che Massimo Ceccherini abbia rilanciato a Ruota Libera su Rai 1 uno dei più tristi e abusati stereotipi antisemiti. [...] Ci auguriamo che la conduttrice, Francesca Fialdini, non abbia colto le parole pronunciate da Ceccherini solo perché stava formulando una seconda domanda. Se invece le avesse sentite e avesse deciso di non intervenire, sarebbe doppiamente grave" sono state, intanto, le parole con cui i presidenti delle comunità ebraiche di Milano e Roma hanno commentato l'accaduto in una nota congiunta. Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Io Capitano.