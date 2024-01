Oscar 2024, Barbie non è originale: competerà in sceneggiatura adattata

Barbie non è originale per gli Oscar 2024: in queste ore, infatti, è arrivata la conferma ufficiale che il film di Greta Gerwig con protagonista Margot Robbie, che ne è anche produttrice, competerà nella sezione di miglior sceneggiatura adattata e non in quella di miglior sceneggiatura originale.

Tra le categorie premiate agli Oscar, le due designate per le sceneggiature sono senza dubbio tra le più importanti ma allo stesso tempo sono quelle che spesso creano la maggior quantità di confusione nelle fasi preliminari della cerimonia: nel caso di Barbie, a quanto pare, gli sceneggiatori Greta Gerwig e Noah Baumbach hanno attinto da un personaggio non originale, e nonostante la loro sceneggiatura sia totalmente originale e non basata su qualche libro e/o fumetto o affini, il film sarà considerato dagli elettori solo nella categoria sceneggiatura adattata, nonostante la Warner Bros lo avesse candidato nella categoria delle sceneggiature originali: la decisione è definitiva ed è stata confermata in queste ore dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

La decisione è importante in ottica nomination, dato che adesso le chance di ottenere una candidatura in questa categoria diminuiscono fortemente per Barbie: il film, infatti, dovrà competere con opere come Oppenheimer, American Fiction, Killers of the Flower Moon, Poor Things, All of Us Strangers e Spider-Man: Across the Spider-Verse, solo per citarne alcune, e almeno i primi quattro titoli citati sono praticamente certi di ottenere una candidatura (gli slot disponibili, lo ricordiamo, sono solo 5). Non a caso Warner Bros. aveva spinto per far rientrare Barbie nella categoria delle sceneggiature originali, una categoria molto meno agguerrita.

La situazione ricorda molto da vicino - trattandosi in entrambi i casi di giocattoli - quella di The Lego Movie, che basandosi sui personaggi LEGO rientrò nella categoria delle migliori sceneggiature non originali: alla fine, però, il film animato non riuscì ad ottenere la nomination.

