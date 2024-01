Oscar 2024, Barbie può davvero vincere il premio miglior film?

Barbie può davvero vincere il premio miglior film agli Oscar? Ora che la stagione dei premi 2024 è ufficialmente al via, con i vincitori dei Golden Globes che saranno annunciati domani 7 gennaio, proviamo ad analizzare la situazione del film di Greta Gerwig e Margot Robbie.

Tra i principali favoriti agli Oscar 2024 attualmente parrebbero esserci tre film in particolare, vale a dire Oppenheimer, Killers of the Flower Moon e Povere creature!, quest'ultimo una vera e propria alternativa 'da festival' per il blockbuster Warner Bros (curiosamente il film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone e quello sulla bambola Mattel hanno molti punti in comune), ma una quarta ipotesi potrebbe essere certamente Barbie, che è stato a mani basse il film più popolare in assoluto del 2023.

Questa popolarità nelle ultime ore è stata suggellata da Scott Feinberg, giornalista dell'Hollywood Reporter tra i massimi esperti di Oscar, che nella sua ultima rassegna dedicata al premio ha predetto che Barbie vincerà Best Picture agli Oscar 2024: può accadere davvero? Se appartenente al folto gruppo di 'appassionati di premi' che ha reputato quantomeno esagerato il trionfo su tutta la linea di Everything Everywhere all at once agli Oscar 2023, il consiglio per quest'anno è di prepararvi ad un altro (si fa per ridere) bel mal di pancia.

Quel che è certo è che Barbie farà incetta di nomination agli Oscar 2024, dalle canzoni alle scenografie, dal trucco alla sceneggiatura non originale, passando ovviamente per il cast, la regia e si, anche miglior film: Barbie è stato senza ombra di dubbio la più grande hit degli ultimi anni, e paradossalmente una sua assenza da questa categoria farebbe storcere il naso, ma il film potrà davvero arrivare alla vittoria finale? Negli ultimi anni ci sono stati molti importanti cambiamenti all’interno dell’Academy e la mentalità dell'elettore 'medio' è cambiata, una cosa che potrebbe giocare a vantaggio di Barbie. L'industria potrebbe voler premiare sé stessa per aver prodotto un così grande successo di pubblico, come sottolineato anche da Meryl Streep in questi giorni, ma allo stesso tempo, come ha detto così eloquentemente l'autrice e critica cinematografica Amy Taubin, è comunque “un film su una fottuta bambola!”.

La strada è ancora lunga, ma la sfida è più appassionante che mai: il 2023 ci ha regalato tantissimi ottimi film, e gli Oscar 2024 hanno numerosi possibili vincitori tra i propri ranghi: incluso, perché no, Barbie.