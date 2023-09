Oscar 2024, arriva un nuovo titolo candidato a miglior film internazionale

Il clima è già febbricitante per gli Oscar 2024 e mentre Hayao Miyazaki non rappresenterà il Giappone agli Academy un altro titolo internazionale si fa strada tra le candidature: Autobiography di Makbul Mubarak rappresenterà l'Indonesia nella categoria "miglior film straniero".

Autobiography, selezionato tra 100 film, vanta già una lunga fila di premi: il dramma indonesiano è stato presentato nel 2022 alla Mostra del Cinema di Venezia aggiudicandosi il premio FIPRESCI. Successivamente, il film ha vinto anche il Gran Premio al Tokyo Filmex, la statuetta come migliore sceneggiatura agli Asia Pacific Screen Awards, ma non solo: Autobiography è stato considerato il miglior debutto alla regia allo Stockholm International Film Festival e Arswendy Bening Swara ha ricevuto il premio come miglior attore al Marrakech International Film Festival per il suo ruolo nel film.

Insomma stiamo parlando di un film pluripremiato, intenzionato anche ad aggiudicarsi il prestigioso titolo agli Academy Awards! Autobiography racconta la storia di un giovane (Kevin Ardilova) che lavora come governante in una villa vuota, appartenente a un generale in pensione interpretato da Arswendy Bening Swara. Quando quest'ultimo torna nella cittadina per preparare la sua campagna elettorale come sindaco, un atto di vandalismo porterà ben a presto a un’escalation di violenza.

Nell'attesa di scoprire le nomination ufficiali, ecco i primi titoli candidati agli Oscar 2024!