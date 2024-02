Oscar 2024: Anatomia di una caduta domina i Cesar, anche Nolan tra i premiati

Dopo i vincitori dei BAFTA 2024, gli Oscar inglesi, la stagione dei premi 2024 in queste ore è passata anche per i prestigiosi Cesar Awards, gli Oscar dell'industria cinematografica francese.

Non si può dire che la 49esima edizione del più importanti riconoscimento cinematografici francese sia stata all'insegna della sorpresa, dato che il film candidato all'Oscar Anatomia di una caduta di Justine Triet è stato il grande vincitore della serata: il dramma giudiziario francese – che è in competizione agli Oscar in cinque categorie – ha ottenuto il premio per il miglior film, la migliore attrice per Sandra Hüller, la miglior regia per Justine Triet, la migliore sceneggiatura originale condivisa tra Triet e il co-sceneggiatore Arthur Harari, e il miglior attore non protagonista a Swann Arlaud.

L'altro grande vincitore della serata è stato The Animal Kingdom, il nuovo film del regista francese Thomas Cailley, che ha portato a casa il premio per la migliore fotografia e una serie di vittorie in categorie artigianali come miglior suono, colonna sonora originale, costumi ed effetti speciali. In altre categorie di recitazione, Arieh Worthalter ha vinto il premio come miglior attore per il suo ruolo da protagonista nel dramma giudiziario di Cédric Kahn The Goldman Case, mentre Adèle Exarchopoulos ha vinto come migliore attrice non protagonista per il suo ruolo da protagonista in All Your Faces.

Infine, il regista di Oppenheimer Christopher Nolan ha ricevuto un Cesar onorario alla carriera durante la cerimonia parigina, nella quale è stato introdotto da Marion Cotillard, che aveva lavorato con lui a Il cavaliere oscuro - Il ritorno. “È sempre emozionante venire in Francia. Mi è sempre piaciuto molto il pubblico francese e questo vostro amore per il cinema ha sempre avuto un impatto su di me", ha detto Nolan.

Ricordiamo che nelle prossime ore saranno assegnati i SAG Awards, il premio che potrebbe segnare definitivamente l'andamento degli Oscar 2024: rimanete sintonizzati.