Oscar 2024, analisi: cosa ci dice la stagione dei premi finora?

Cosa ci dice la stagione dei premi finora? Dopo aver dato un'occhiata ai vincitori dei SAG Awards e in attesa dei PGA Awards, che saranno assegnati nelle prossime ore, la direzione presa dall'Academy of Motion Picture Arts & Sciences per gli Oscar 2024 sembra abbastanza chiara.

Ora che le votazioni per i vincitori degli Oscar 2024 sono ufficialmente in corso, sembra sempre più evidente di giorno in giorno che il grande favorito di quest'anno è Oppenheimer di Christopher Nolan, che 'rischia' di diventare il film più premiato degli ultimi 16 anni, superando il record di statuette di The Millionaire.

Certamente il premio principale, quello per Best Picture, appare quasi certo: il film di Nolan ha infatti battuto ai SAG Awards i rivali American Fiction, Barbie e Killers of the Flower Moon, anch'essi nominati per l'Oscar principale, e Il colore viola, che invece non è nominato agli Oscar. Il fatto che Oppenheimer abbia vinto tutti i principali premi precursori fino ai SAG Awards, e poi abbia vinto anche il miglior cast ai SAG Award, indica che il film di Nolan è comodamente in pole position per vincere il premio principale ai prossimi Oscar.

Un'ulteriore indicazione ce la daranno nelle prossime ore i PGA Awards, ovvero il premio della Gilda dei Produttori: se Oppenheimer dovesse vincere anche in questa competizione, allora la partita potrà essere considerata definitivamente chiusa in vista della Notte degli Oscar del prossimo 10 marzo.