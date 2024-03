Oscar 2024, che amore Eva Mendes! I consigli al marito Ryan Gosling per 'I'm Just Ken'

La 96esima edizione degli Academy Awards si è tenuta lo scorso fine settimana: potrà anche essere stata una grande serata per Oppenheimer e Povere Creature, ma dopo la sua esibizione il vero vincitore sembra proprio essere Ryan Gosling.

La performance dell’attore è entrata a pieno titolo nei 5 momenti più memorabili degli Oscar 2024 e non potremmo essere più d’accordo. Sin dal primo ascolto, I’m Just Ken è riuscita ad entrare nella testa e nei cuori degli spettatori, ma non solo: la Ken-mania ha coinvolto anche volti noti dello spettacolo, se pensiamo, ad esempio, al balletto di Martin Scorsese sulle note del brano. Insomma tutti si sono innamorati dell’interpretazione di Gosling.

Sono stati i dettagli a portare la performance alla perfezione, ma è stato un altro l’elemento fondamentale che ne ha assicurato la riuscita: alla première del suo prossimo film, The Fall Guy che è già stato approvato da Steven Spielberg, l’attore ha rivelato che la sua compagna di lunga data Eva Mendes e le loro figlie hanno dato alcuni suggerimenti prima della grande serata: “È stato divertentissimo perché sono venute alle prove generali il giorno prima ed erano in prima fila. Mi hanno dato suggerimenti, che io ho appuntato” ha aggiunto Gosling “Sono una parte fondamentale di me, è stato bellissimo vederle lì a darmi supporto”.

Oltre a questi preziosi consigli, il trionfo dell’esibizione è stato anche merito degli ‘aiutanti’ di Ken: ad esempio il riferimento a Diamonds Are A Girl’s Best Friend tratto da Gli Uomini Preferiscono Le Bionde, l’arrivo sul palco di Slash e Wolfgang Van Halen, e ultimi ma non per importanza quando gli altri Ken del film, Ncuti Gatwa, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu e Scott Evans, che si sono uniti a Gosling in un enorme ballo di gruppo. Questo momento ha sancito l’indiscutibile vittoria morale di Ryan Gosling.

Su The Marvels è uno dei più venduti di oggi.