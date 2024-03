Oscar 2024: America Ferrera commenta il proprio monologo in 'Barbie'

America Ferrera ha ricevuto una candidatura agli Oscar 2024 come miglior attrice non protagonista per il film "Barbie" di Greta Gerwig. Di recente ha commentato i monologhi che hanno ispirato quello del proprio personaggio nel film campione di incassi.

Mentre già si vocifera che la Warner Bros. voglia un sequel per "Barbie", America Ferrera ha commentato il famoso monologo di Gloria, personaggio da lei interpretato nel film. L'attrice ha raccontato sul red carpet della cerimonia dell'Academy una triste scoperta: nel cercare i più famosi della storia del cinema, i primi 25 risultati erano discorsi pronunciati solo da uomini. «Sono tutti grandi monologhi», commenta Ferrera, «ma dove sono questi momenti per le donne?».

Il famoso discorso è frutto di numerose fonti di ispirazione: l'attrice ha raccontato di aver inserito proprio questa "mancanza" nel proprio monologo e ha citato alcune delle attrici che le sono state da ispirazione. «Sally Fields in “Fiori d'acciaio”, quasi tutti quelli presenti in “Quinto Potere” e molti pronunciati da Meryl Streep», spiega Ferrera.

Ferrera non ha seguito alla lettera il copione di “Barbie” e questo anche grazie al clima lavorativo creato sul set da Greta Gerwig e Noah Baumbach: «Il ruolo del regista è davvero importante [...] e l'energia che crea ha una diretta ricaduta sulle prove attoriali». Secondo l'attrice, la chiave per realizzare un buon lavoro è trovare qualcuno con cui sviluppare insieme la propria visione e le proprie idee.