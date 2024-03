Oscar 2024, l'Academy promette: 'Aspettatevi sorprese e grossi camei segreti'

Ora che sono stati annunciati tutti i presentatori degli Oscar 2024 il conto alla rovescia per la 96esima edizione degli Academy Awards è quasi giunto al termine, ma c'è ancora tempo per le sorprese dell'ultimo minuto.

I produttori degli Oscar Raj Kapoor, Katy Mullan, Molly McNearney e Rob Paine, così come il direttore musicale Rickey Minor, hanno parlato con Variety di cosa il pubblico e i fan possono aspettarsi dalla nuova edizione degli Academy Awards, che si terrà domenica 10 marzo seguendo i temi generali di “connessione umana, emozione, ispirazione e creatività”.

Uno dei momenti salienti di questa nuova Notte degli Oscar è il fatto che cinque ex vincitori Oscar saliranno sul palco per presentare i cinque candidati, un'idea partorita da Bill Condon quando ha prodotto l'81esima serata degli Academy Awards, quindici anni fa. "Connessione umana ed emozione, come abbiamo detto.Abbiamo pensato che ci sarebbe piaciuto provare di nuovo quel tipo di format, che i fan chiedevano da diverso tempo".

A proposito di ritorni, si è parlato anche del conduttore Jimmy Kimmel, alla sua quarta Notte degli Oscar: “Jimmy è davvero bravo ad essere divertente, ma è anche bravo ad essere serio quando serve. E inoltre abbiamo un sacco di grandi artisti nello show che aiuteranno a bilanciare tutto ciò. Il lavoro di Jimmy nel monologo è intrattenere, essere leggero ed essere divertente". Infine, sebbene i vincitori degli Oscar potrebbero essere già decisi, ovviamente sul palco non mancheranno le sorprese: "Ci sono sempre dei momenti inaspettati, e non vediamo l'ora che li scopriate. Il pubblico può aspettarsi anche dei grossi camei segreti”.

