Oscar 2024, i 5 momenti più memorabili degli ultimi Academy Awards

La Notte degli Oscar, pur con tutte le inevitabili e abbastanza scontate critiche del caso (durata, conduzione spesso non eccellente e chi più ne ha più ne metta) non manca mai di regalarci più di un momento memorabile: anche gli Academy Awards 2024 non sono stati da meno, per cui eccoci con la nostra immancabile top 5.

Tra i momenti diventati immediatamente virali c'è sicuramente il cane Messi seduto in prima fila al Dolby Theatre: l'adorabile mascotte di Anatomia di una Caduta è stata la vera protagonista della serata, mandando in delirio i social sin dalla sua prima comparsa sul red carpet.

Un posto in questa classifica lo merita ovviamente il nudo integrale di John Cena: l'ex-wrestler protagonista di Peacemeaker è apparso sul palco coperto solo dalla cartellina con il nome del vincitore da annunciare, dando vita a un siparietto a metà tra l'esilarante e l'imbarazzante spinto.

Spazio anche alla commozione: quando Da'Vine Joy Randolph è stata annunciata come vincitrice dell'Oscar per la Miglior attrice non protagonista Paul Giamatti non è riuscito a trattenere una lacrima di gioia per la sua co-star di The Holdovers, a riprova di quanto il legame tra i membri del cast abbia contribuito alla realizzazione di quel gioiellino firmato Alexander Payne.

Impossibile, ovviamente, non nominare la performance di Ryan Gosling: quello di I'm Just Ken era uno dei momenti più attesi della serata e il protagonista di Barbie l'ha portato a casa con una coreografia difficile da dimenticare, chiamando in causa anche il resto del cast (comprese Greta Gerwig, Margot Robbie e America Ferrera sedute in platea) e addirittura Slash!

In conclusione merita senz'altro una menzione il discorso di ringraziamento di Robert Downey Jr., che ha evidentemente vissuto quest'Oscar come Miglior attore non protagonista come una rivalsa dopo un periodo non brillante dopo l'addio al Marvel Cinematic Universe, nonché come il coronamento di una carriera e di una vita che, come tutti sappiamo, hanno riservato al nostro tante gioie ma difficoltà e dolori che non è scontato riuscire a superare. E voi, avreste chiamato in causa altri momenti di questa Notte degli Oscar 2024? Fatecelo sapere nei commenti!