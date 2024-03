Oscar 2024, 5 film snobbati dall'Academy che meritavano di più

Come sempre i Premi Oscar lasciano sia persone contente che insoddisfatte, perciò andiamo a vedere cinque film che avrebbero meritato di più e che invece sono rimasti a bocca asciutta nel corso della serata (o che alla serata proprio non ci sono arrivati).

Partiamo con Killers of the Flower Moon: ben dieci nomination e nessuna statuetta portata a casa dal film di Martin Scorsese, vero grande snobbato a questi Oscar 2024. Abbiamo anche provato a spiegare perché Killers of the Flower Moon non ha vinto nemmeno un Oscar.

Film decisamente passato in secondo piano è poi May December di Todd Haynes: solo una candidatura per la Miglior sceneggiatura originale e le due attrici protagoniste (Natalie Portman e Julianne Moore) nemmeno considerate per la statuetta.

Di sicuro anche Past Lives resta molto a bocca asciutta: era improbabile che le due nomination si trasformassero in una vittoria, eppure qualche candidatura in più l'avrebbe probabilmente meritata.

In tanto poi si immaginavano una candidatura di Across the Spider-Verse oltre l'animazione (magari a Miglior film) come pure per Miyazaki, ma l'Academy resta sempre ancorata un po' ai suoi dogmi.

Il grande escluso a questi Oscar 2024 è comunque Estranei di Andrew Haigh, nessuna nomination per un film davvero eccelso, come vi dicevamo nella nostra recensione di Estranei.

E voi avreste voluto delle statuette diverse per gli Oscar 2024? Diteci la vostra nei commenti!