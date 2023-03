Oscar 2023, Zach Braff celebra Brendan Fraser e fa commuovere i fan di Scrubs

Tra i vincitori degli Oscar 2023 c'è anche Brendan Fraser per la sua straordinaria interpretazione di Charlie in The Whale. Un suo collega, Zach Braff, si è congratulato con lui in un recente post Instagram.

Nella descrizione si legge: "Congratulazioni a Brendan, uno delle persone più gentili del mondo. "Dove credi che siamo?", scrive uno degli iconici protagonisti di Scrubs.

Anni fa, tra le numerose star apparse nella famosa serie tv, c'era anche il vincitore del premio Oscar 2023 come "miglior attore protagonista". La scena condivisa dall'attore ha fatto subito commuovere i fan della serie: questa scena è infatti ricordata come uno dei momenti più tristi di Scrubs. La stessa frase citata dall'attore ha suscitato un moto di ricordi nostalgici dei fan.

Nella terza stagione, episodio 14, il personaggio di Ben (interpretato da Brendan Fraser) al quale nell'episodio precedente era stata diagnosticata la leucemia, appare di nuovo per affiancarsi al Dottor Cox. Il paziente, che non si era fatto visitare da diverso tempo, comincia ad accompagnare Cox durante le sue mansioni in ospedale.



Al termine dell'episodio si scoprirà una notizia che al tempo sconvolse migliaia di spettatori: Ben in realtà è morto. Il dottor Cox, che pensa di essere al compleanno del figlio, si trova invece al funerale del paziente. Da qui la celebre domanda: "Dove credi che siamo?", postagli da J.D. (Zach Braff stesso).

Per concludere, vi rimandiamo ai nostri commenti sulla cerimonia della 95° edizione degli Oscar.