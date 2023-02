Oscar 2023, Will Smith scherza sullo schiaffo a Chris Rock dello scorso anno: il video

Will Smith ha pubblicato sui social un video nel quale ironizza sullo schiaffo a Chris Rock durante la Notte degli Oscar 2022. Nel video l'attore ascolta i consigli di una creator di TikTok che spiega un esercizio che sarebbe utile per poter cambiare la propria vita. Smith ascolta in silenzio le parole della ragazza.

Nel video la star di Emancipation ascolta queste parole:"Può sembrare folle ma cambierà la vostra vita. E voglio dire che la renderà molto più interessante e divertente. Sapete che potete prendere qualsiasi oggetto, guardarlo e chiedere cosa pensa di te?".



A quel punto Will Smith, in totale silenzio, prende il suo Oscar e lo osserva. Il montaggio di Smith ha suscitato reazioni divertite tra i suoi follower ma anche diversi commenti che sottolineano come sia ormai passato del tempo da quel brutto gesto dell'attore e forse sarebbe il caso di non parlarne più.



A causa della violenta aggressione a Chris Rock, Will Smith è stato bandito dall'Academy per i prossimi dieci anni, durante i quali non potrà partecipare alla cerimonia di premiazione.

L'attore ha vinto la statuetta lo scorso anno per la sua interpretazione di Richard Williams nel biopic sulle sorelle e celebri tenniste Venus e Serena, Una famiglia vincente - King Richard.



Nei giorni scorsi l'Academy ha fatto mea culpa, dichiarando di non essere intervenuta tempestivamente e in maniera corretta dopo lo schiaffo di Smith a Rock in diretta mondiale.