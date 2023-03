Oscar 2023, ecco la reazione della madre di Michelle Yeoh alla vittoria della figlia!

In molti pronosticavano che Michelle Yeoh avrebbe vinto l'Oscar come migliore attrice grazie al film Everything Everywhere All At Once, ma ciò non diminuisce l'entusiasmo per l'effettiva vittoria; e tra le donne più gioiose vi è indubbiamente la madre dell'attrice, ripresa in un video mentre assiste allo spettacolo dalla Malesia.

Durante il suo discorso, l'attrice 60enne ha consacrato il suo premio proprio a lei: "Devo dedicare questo a mia madre – tutte le madri del mondo, – perché sono davvero dei supereroi. E sono sicura che, senza di loro, nessuno di noi sarebbe qui stasera". Ha poi continuato: "Ha 84 anni, gliela porto a casa. In questo momento ci sta guardando dalla Malesia, insieme alla famiglia e ai miei amici. Vi amo, ragazzi, sto per portarvelo a casa!" In basso potete trovare il video in cui la donna 84enne esulta a Kuala Lumpur, Malesia, una volta annunciata la vittoria dell'Oscar da parte della figlia.

Melissa Go, capoufficio del Channel News Asia, ha inoltre pubblicato su Twitter il momento della videochiamata tra Michelle e sua madre. "Una figlia modello, Michelle ha fatto il check-in subito dopo essere diventata la prima asiatica a vincere il premio come miglior attrice nei 95 anni di storia dell'Academy. Complimenti!" Nella clip, l'attrice stringe in mano la statuetta e manda baci mentre è in areo.

Per approfondire l'argomento, una domanda sorge spontanea: chi è Michelle Yeoh? Nata a Ipoh il 6 agosto 1962, ha partecipato a svariati progetti cinematografici (come Bambole e botte, Police Story 3: Supercop e L'accademia del bene e del male) e televisivi (Strike Back, Star Trek: Discovery e The Witcher: Blood Origin). Ma il punto più alto della sua carriera è probabilmente il film vincitore di 7 premi Oscar nel 2023, scritto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert.

