Oscar 2023, Vanessa Hudgens ha evitato Austin Butler al party dopo la cerimonia?

La Notte degli Oscar è l'evento cinematografico dell'anno e chiaramente i riflettori sono puntati sui protagonisti della cerimonia. Un video che circola online e pubblicato anche da Entertainment Tonight mostra Vanessa Hudgens camminare davanti all'ex fidanzato e candidato all'Oscar Austin Butler impegnato a salutare i fan.

Ovviamente il dettaglio di Hudgens che cammina con la testa bassa, impegnata a osservare lo schermo del cellulare mentre passa accanto a Butler e Sharon Stone ha generato diverse speculazioni da parte dei media di gossip e non solo.



Austin Butler e Vanessa Hudgens hanno avuto una lunga relazione dal 2011 al 2019 e nonostante la storia sia finita da parecchio tempo negli ultimi mesi entrambi hanno parlato del loro passato perché proprio grazie all'attrice Butler ha interpretato Elvis nel film di Baz Luhrmann, ruolo che gli ha procurato la sua prima candidatura agli Oscar.



Qualche settimana fa Austin Butler ha ringraziato Vanessa Hudgens per il supporto che ha manifestato nei mesi precedenti alle riprese di Elvis.

"Siamo stati insieme per così tanto tempo e lei ha avuto questa sorta di momento di chiaroveggenza e quindi le devo davvero molto per aver creduto in me" disse Butler.



Come in ogni gossip che si rispetti il video è diventato virale molto presto sul web e ha creato le ipotesi più assurde e bizzarre ma le due star al momento non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche.