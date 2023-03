Oscar 2023, Tom Cruise non parteciperà alla cerimonia al Dolby Theatre

Tom Cruise è impegnato nelle riprese di Mission: Impossible e non parteciperà questa notte alla cerimonia degli Oscar, che si sta svolgendo al Dolby Theatre di Los Angeles. La star è protagonista di Top Gun: Maverick, uno dei titoli protagonisti di questa novantacinquesima edizione degli Academy Award.

Cruise e Christopher McQuarrie sono sul set per terminare la seconda parte di Dead Reckoning, con Paramount che ha già annunciato l'uscita del film il 28 giugno 2024.



Top Gun: Maverick racconta la storia di Pete 'Maverick' Mitchell, a distanza di decenni da quanto avvenuto nel primo film degli anni '80. Maverick, dopo essere stato per anni uno dei migliori aviatori americani, è costretto ad affrontare il proprio passato mentre è impegnato ad addestrare un nuovo gruppo di giovani piloti per una missione estremamente pericolosa.



Nel cast del film anche Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm, Ed Harris e Val Kilmer.

Lady Gaga sarà presente agli Oscar 2023, nonostante inizialmente non fosse stata confermata la sua presenza.

La popstar è candidata proprio per la canzone di Top Gun: Maverick, e potrebbe vincere il suo secondo Oscar dopo quello per Shallow di A Star Is Born, quando si esibì sul palco al fianco della co-star e regista del film Bradley Cooper.



