Oscar 2023, Tom Cruise assente per Scientology? David Letterman: 'Doveva partecipare!'

Il mitico David Letterman ha visitato il "Jimmy Kimmel Live!" in queste ore e ha posto al suo ospite, che ha condotto gli Oscar 2023 lo scorso week-end, la domanda più scottante del momento: perché Tom Cruise non si è presentato?

Nonostante le sei nomination di Top Gun: Maverick, inclusa quella personale a Miglior Film a Tom Cruise in qualità di produttore, la super-star ha fatto notizia per aver praticamente snobbato la cerimonia: la versione ufficiale da la colpa ai tanti impegni sul set di Mission: Impossible 8, che avrebbero reso 'impossibile' la partecipazione dell'interprete di Ethan Hunt alla serata, ma molti si sono insospettiti quando poche ore dopo Tom Cruise ha preso parte al compleanno di Michael Caine per festeggiare i 90 anni del leggendario attore. Durante il Jimmy Kimmel Live, David Letterman e Jimmy Kimmel hanno discusso proprio di questo:

"Non sappiamo dove fosse Tom Cruise", ha risposto Kimmel a Letterman. "Abbiamo sentito che aveva problemi di produzione." "Che cosa significa?" ha insistito Letterman. "Questa è una sciocchezza." "Esattamente. È molto poco specifico, in effetti", ha confermato Kimmel. "Ma non abbiamo idea di cosa sia successo." Letterman ha poi insistito rimproverando Tom Cruise, dicendo che "avrebbe dovuto essere presente agli Oscar per celebrare il suo grande spettacolo, Top Gun: Maverick". Kimmel si è detto d'accordo, aggiungendo quello che pensano un po' tutti: "Forse se la sentiva che non avrebbe vinto, e ha deciso di non venire: è il principe di Hollywood, doveva partecipare!".

C'è anche chi ha sostenuto che Tom Cruise abbia disertato gli Oscar per le battute su Scientology lanciate da Jimmy Kimmel sul palco, ma Molly McNearney, che ha co-prodotto gli Oscar del 2023 ed è anche la moglie di Kimmel, ha confermato a Variety che qualora Tom Cruise fosse stato presente il monologo del comico e presentatore sarebbe stato molto diverso: "Avevamo circa tre minuti di monologo dedicato a Tom Cruise, e avremmo onorato lui e il suo ruolo nella rinascita dell'industria cinematografica", ha detto. “Siamo rimasti molto delusi quando abbiamo appreso della sua assenza, pochi giorni prima degli Oscar. Jimmy lo ama profondamente e voleva festeggiarlo con tutto se stesso".

Un minuto di silenzio per il cuore spezzato di Jimmy Kimmel: voi cosa ne pensate? Tom Cruise ha sbagliato a disertare all'evento? Ditecelo nei commenti.