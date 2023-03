Oscar 2023, tagliato il monologo su Top Gun quando Tom Cruise non si è presentato

Il monologo di Jimmy Kimmel agli Oscar si sarebbe concentrato su Tom Cruise, ma quando la star di Top: Maverick non si è presentata ha subìto una drastica riduzione. Di conseguenza, Kimmel si è ritrovato a pronunciare soltanto poche battute, buttando gran parte della bozza alternativa.

Così ha dichiarato Molly McNearney, produttore esecutivo degli Oscar: "Avevamo tre minuti a disposizione per il monologo su Tom Cruise, così da onorare lui e la sua importanza nel far rivivere l'industria cinematografica. Siamo rimasti così delusi quando abbiamo saputo, pochi giorni prima degli Oscar, che [Tom] non ci sarebbe stato. Jimmy lo ama, e voleva cogliere l'occasione per festeggiarlo". Al contempo, però, ammette che "La battuta di Ron Hubba Hubba non sarebbe stata fatta se Cruise fosse stato presente", alludendo alla difesa di Scientology da parte di Cruise.

E questo nonostante la pellicola abbia ricevuto il Premio Oscar come miglior sonoro a Mark Weingarten, a cui si aggiungono le candidature per miglior film, miglior sceneggiatura non originale, miglior canzone e tante altre. Al riguardo, una domanda sorge spontanea: perché Top Gun: Maverick è nominato per sceneggiatura NON originale?

Eppure, in molti hanno avvertito la mancanza del celebre attore come un grosso difetto della nuova edizione, senza contare la generale opinione sugli Oscar 2023, definiti come una cerimonia prevedibile e poco entusiasmante. Di certo, un monologo della durata di tre minuti avrebbe onorato maggiormente il film del 2022 diretto da Joseph Kosinski.

E voi cosa ne pensate? L'assenza di Tom Cruise ha pesato sulla qualità dell'evento, oppure influito meno di quanto si possa immaginare?