Oscar 2023: Rihanna canterà Lift Me Up nel corso della cerimonia!

Il prossimo 12 marzo il Dolby Theatre di Los Angeles ospiterà la 95a edizione degli Oscar, che verrà presentata per la terza volta da Jimmy Kimmel dopo le edizioni del 2017 e del 2018.

Come di consueto moltissimi ospiti (tanti non sono stati ancora annunciati) si alterneranno durante la serata e Rihanna sarà tra questi. I produttori esecutivi e showrunner degli Oscar Glenn Weiss e Ricky Kirshner hanno infatti rivelato che la cantante si esibirà durante la cerimonia e canterà Lift Me Up, dopo l'incredibile performance agli ultimi Super Bowl.

Il singolo, prima uscita da solista in sei anni della cantante, fa parte della colonna sonora del film dei Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever e, insieme al relativo videoclip, rappresenta un tributo al compianto attore Chadwick Boseman. La canzone è stata candidata sia ai Golden Globe che ai Premi Oscar 2023 come Miglior canzone originale. Vincitrice di nove Grammy Award, Rihanna ha otto album multiplatino e 14 singoli che hanno raggiunto la prima posizione nella classifica Billboard Hot 100 nel corso della sua carriera.

Per quanto riguarda "Black Panther: Wakanda Forever", il cinecomic è stato candidato in totale a cinque premi Oscar, tra cui quello per i migliori costumi, miglior trucco, migliori effetti speciali e per la migliore attrice non protagonista per Angela Bassett.