Oscar 2023, la reunion tra Harrison Ford e Ke Huy Quan scalda i cuori dei fan

Harrison Ford e Ke Huy Quan recitarono insieme in Indiana Jones e il tempio maledetto nel 1984, e ora i due attori si sono ritrovati sul palco del Dolby Theatre per l'Oscar vinto da Quan grazie alla performance in Everything Everywhere All at Once. Dopo essersi rivisti al D23 Expo Disney, i due hanno bissato il caloroso abbraccio.

Con Ford nel ruolo di Indiana Jones, Ke Huy Quan ha interpretato il suo giovanissimo aiutante Short Round nel film campione d'incassi con quasi 180 milioni di dollari, contribuendo alla celebrità di Quan che successivamente ha ottenuto il ruolo di Data in I Goonies.



L'abbraccio e i sorrisi tra Ke Huy Quan e Harrison Ford non sono di certo passati inosservati e i fan sui social hanno sottolineato l'emozione di vedere i due attori ritrovarsi in un contesto così prestigioso e in un momento indelebile per Quan, premiato con l'Oscar dopo anni di inattività e un ritorno in grande stile nel film dei Daniels al fianco di Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis, le altre due colleghe premiate rispettivamente come attrice protagonista e attrice non protagonista.



Nelle interviste riservate alla stampa nel backstage degli Oscar, Ke Huy Quan ha citato I Goonies, ricordando i suoi ex colleghi del film di Richard Donner che ancora oggi lo supportano e gli sono costantemente vicini.

Tra i prossimi progetti di Quan la seconda stagione di Loki su Disney+.



Non perdetevi tutti i vincitori degli Oscar 2023.