Oscar 2023, la presidente degli Academy parla della mancata incisione a Will Smith!

Con gli Oscar 2023 appena passati non si è finito ancora di discutere su quelli dell'anno precedente. Il presidente dell'Academy è tornata a parlare della vittoria di Will Smith l'anno scorso, nonostante l'attore sia stato bandito dagli eventi organizzati dagli Academy per i prossimi 10 anni.

Janet Yang ha parlato di quanto di una questione abbastanza singolare che ha coinvolto Will Smith. L'attore, infatti, dopo aver vinto l'Oscar al miglior attore protagonista nel 2022 non ricevette la sua incisione sulla statuetta. Dopo il brutto gesto svolto nei confronti di Chris Rock, l'interprete non si presentò all'evento governators dove, solitamente, si incidono i nomi dei vincitori sui vari premi. La Yang ha detto la sua sulla questione sembrando molto più clemente di quanto molti si aspettassero.

Se durante la serata degli Oscar 2023 Jimmy Kimmel ha ironizzato sui premi a chi commette atti di violenza, la Yang è sembrata molto disponibile a far si che l'attore ottenga il proprio riconoscimento. "Ha guadagnato l'Oscar. Dovrebbe avere il suo nome inciso sopra. Non so se dovrebbe venire personalmente. Ma sì, possiamo organizzarci" ha spiegato. Ciò ha portato l'attore a non essere presente neanche per la tradizionale consegna al premio per la miglior attrice non protagonista l'anno seguente della sua vittoria.

