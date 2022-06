Oscar 2023: premi onorari per Peter Weir, Michael J. Fox e Diane Warren!

Euzhan Palcy, Diane Warren e Peter Weir riceveranno l'Oscar onorario alla cerimonia dei Governors Awards di quest'anno, ha annunciato ieri l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Inoltre, l'attore Michael J. Fox riceverà il Premio umanitario Jean Hersholt per il suo eccezionale contributo alla lotta contro il morbo di Parkinson.

Le quattro statuette saranno consegnate nel corso della 13ª cerimonia annuale che si terrà sabato 19 novembre 2022 a Los Angeles.

"L'Academy’s Board of Governors è onorata di premiare quattro persone che hanno dato un contributo indelebile al cinema e al mondo intero", ha dichiarato il presidente dell'Academy David Rubin. "L'instancabile sostegno di Michael J. Fox alla ricerca sul morbo di Parkinson e il suo sconfinato ottimismo esemplificano l'impatto di una persona nel cambiare il futuro di milioni di persone. Euzhan Palcy è una regista pioniera il cui contributo innovativo nel cinema internazionale è scolpito nella storia del cinema. La musica e i testi di Diane Warren hanno amplificato l'impatto emotivo di innumerevoli film e ispirato generazioni di musicisti. Peter Weir è un regista di grandissima abilità e maestria, il cui lavoro ci ricorda il potere che ha il cinema di rivelare l'intera gamma dell'esperienza umana".

Ricordiamo che il premio onorario (un tempo chiamato Oscar alla carriera) viene conferito "per onorare una straordinaria distinzione nella vita, un contributo eccezionale allo stato delle arti e delle scienze cinematografiche o per un servizio eccezionale offerto all'Academy".

Nel 2000 ha lanciato la Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, oggi la principale organizzazione mondiale sul Parkinson. È anche autore di quattro libri bestseller del New York Times. Presto arriverà anche un documentario su Michael J. Fox che ne esplorerà la vita e la carriera anche dopo il ritiro dalle scene. Il 9 giugno scorso, la star di Ritorno al futuro ha compiuto 61 anni.