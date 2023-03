Oscar 2023, polemiche per l'In Memoriam: tutti i nomi rimasti fuori dal segmento

Non c'è Notte degli Oscar senza polemiche, che si tratti di una vittoria più o meno meritata in qualche categoria o di altro: uno degli argomenti di discussione preferiti è da sempre, ad esempio, la mancata inclusione di questo o quel nome importante nel segmento In Memoria, tradizione che gli Oscar 2023 hanno pienamente rispettato.

Prima che Everything Everywhere All at Once vincesse tutto il vincibile, infatti, un John Travolta decisamente provato dalla commozione introduceva il segmento dedicato agli artisti che ci hanno lasciato nel corso di quest'ultimo anno, dando modo agli spettatori di prendere carta e penne e annotare tutti i nomi mancanti.

Si parte da Tom Sizemore, venuto a mancare solo pochi giorni fa in seguito a un aneurisma, per proseguire con Anne Heche e Paul Sorvino (non è stato dimenticato invece, fortunatamente, il suo collega di Quei Bravi Ragazzi Ray Liotta), ma anche Charlbi Dean (apparsa tra l'altro in uno dei film in gara, Triangle of Sadness) e Sacheem Littlefeather, nota soprattutto per il celebre gran rifiuto di Marol Brando.

Non sono passate inosservate, infine, le assenze dei nomi di Leslie Jordan e Cindy Williams: anche quest'anno, insomma, un In Memoria decisamente rivedibile in termini di completezza. E voi, avete notato altri nomi mancanti? Fatecelo sapere nei commenti! Tornando ai vincitori, intanto, ecco come ha esultato Michelle Yeoh dopo la vittoria come Miglior attrice protagonista.