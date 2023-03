Oscar 2023: è polemica per un post molto poco elegante di Michelle Yeoh su Cate Blanchett

Everything Everywhere all at once probabilmente dominerà gli Oscar 2023, motivo per il quale l'indignazione scatenata da un post molto poco elegante di Michelle Yeoh ai danni della collega Cate Blanchett ha fatto parecchio discutere in queste ore.

Tutto è accaduto il 7 marzo, vale a dire durante le ultime ore valide per la votazione dei vincitori degli Oscar 2023, conclusasi appunto martedì, quando la candidata a miglior attrice per Everything Everywhere ha condiviso sul suo account frammenti di un articolo di Vogue intitolato: “Sono passati più di due decenni da quando abbiamo avuto una vincitrice per migliore attrice non bianca. Succederà nel 2023?" Uno dei passaggi faceva riferimento alla collega Cate Blanchett, candidata per di Tár.

Si legge: “I detrattori direbbero che quella di Blanchett è la performance migliore – la veterana della recitazione è, indiscutibilmente, incredibile nei panni della prolifica direttrice Lydia Tár – ma va notato che ha già due Oscar (come miglior attrice non protagonista per The Aviator nel 2005, e miglior attrice per Blue Jasmine nel 2014). Un terzo Oscar confermerebbe forse il suo status di titano del settore ma, considerando il suo ampio e impareggiabile corpus di lavoro, abbiamo ancora bisogno di ulteriori conferme?". Si prosegue: “Nel frattempo, alla Yeoh, un Oscar cambierebbe la vita: il suo nome sarebbe per sempre preceduto dalla frase 'vincitrice dell'Oscar', e potrebbe permetterle di ottenere parti più significative, dopo un decennio in cui è stata criminalmente sottoutilizzata a Hollywood".

Michelle Yeoh ha cancellato i post poco dopo averli pubblicati. Tuttavia, al di là della mossa sportivamente scorretta nei confronti di Cate Blanchett, per alcuni l'attrice potrebbe aver addirittura violato le regole dell'Academy, in particolare la numero 11 intitolata "Riferimenti ad altri colleghi candidati", che afferma che "qualsiasi tattica che individui 'la competizione' per nome o titolo è espressamente vietata". Comunque, così com'è stato per il caso Andrea Riseborough, anch'esso legato in gran parte all'uso dei social, non ci si aspetta l'arrivo di una sanzione per Michelle Yeoh.

Gli Oscar 2023 saranno consegnati domenica 12 marzo. Qui tutti gli orari e i canali per seguire gli Oscar 2023 in diretta in Italia.