Oscar 2023, su Pluto TV una ricchissima programmazione dedicata agli Academy Awards

La piattaforma di streaming Pluto TV annuncia tante novità per i contenuti del proprio catalogo digitale in occasione dell'avvicinarsi degli attesissimi Oscar 2023, la cui cerimonia di premiazione si terrà a Los Angeles domenica 12 marzo.

Per celebrare l'imminente 95ª edizione degli Academy Awards, proprio il 12 marzo dalle 15.00 Pluto TV propone al suo pubblico su Pluto TV Film il ciclo “And the Oscar goes to…”, con una selezione dei film più belli premiati negli ultimi anni.

Tra le proposte in onda Half Nelson, con Ryan Gosling candidato all’Oscar come migliore attore e Nell, con una giovanissima Jodie Foster candidata all’Oscar come migliore attrice protagonista. E ancora, Segreti e Bugie, Oscar al Miglior Film nel 1997, A spasso con Daisy con Morgan Freeman e vincitore dell’oscar al Miglior Film nel 1990, Una Moglie, film candidato all'Oscar per la miglior regia diretto da John Cassavetes con Gena Rowlands e infine, Tre Colori: Film Rosso di Krzysztof Kieślowski, terzo film della trilogia dell'autore polacco dedicata ai colori della bandiera francese, candidato all’Oscar come miglior regia.

Ricordiamo che quest'anno, dopo le numerose polemiche della scorsa edizione, gli Oscar torneranno a premiare in diretta tutte le categorie del premio, senza alcuna distinzione. Presentatore della serata ancora Jimmy Kimmel, che torna sul palco del Dolby Theatre per la terza volta in carriera.

Per altri contenuti consultate l'elenco di tutti i candidati agli Oscar 2023.