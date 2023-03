Oscar 2023, Mira Sorvino attacca: 'Gli Oscar hanno dimenticato mio padre'

Ieri sera si è svolta la 95° edizione degli Oscar . La cerimoniaa, di base tranquilla anche se per alcuni prevedibile, ha lasciato un gusto amaro durante il suo momento In Memoriam.

Lo scorso anno ci lasciava Paul Sorvino, attore ricordato per numerosi titoli, ma soprattutto per Quei Bravi Ragazzi. Nonostante la celebrazione di nomi grandiosi nella storia del cinema (come, ad esempio, la nostra grandissima Gina Lollobrigida), molti nomi sono rimasti fuori dal segmento, tra cui quello dell'attore in questione.

Mira Sorvino (figlia di Paul Sorvino) si è rivolta all'Academy per far notare la grave omissione. L'attrice ha tweettato: "È sconcertante oltre ogni immaginazione che il mio amato padre e molti altri attori brillanti scomparsi siano stati esclusi. Gli Oscar hanno dimenticato Paul Sorvino, ma il resto di noi non lo farà mai!!".

Mira non è l'unica Sorvino ad essersi esposta: anche la vedova Dee Dee Sorvino ha affermato che: "Paul Sorvino è stato uno dei più grandi attori della storia del cinema di Hollywood. È inconcepibile che sia stato escluso dal segmento In Memoriam degli Oscar. È uno spettacolo di tre ore, non possono dedicare un paio di minuti in più per fare le cose giuste? Paul Sorvino ha dedicato decenni a questa industria ed era amato da tutti."