Oscar 2023, Paul Mescal sulla candidatura e la malattia della madre:'Una tregua gradita'

Il candidato all'Oscar Paul Mescal è stato intervistato su BBC Radio 4 nel programma Today e ha parlato del tempismo assurdo della vita che in questo periodo gli sta riservando gioie e sofferenze. Proprio nel giorno in cui è stato nominato per Aftersun, la madre di Mescal, Dearbhla, ha iniziato la chemioterapia contro il tumore.

"È stato un po' travolgente, soprattutto per la mia famiglia, perché credo che nessuno se l'aspettasse, nemmeno io. Ho sempre saputo di essere disposto a lavorare ma quando sono uscite le nomination e i BAFTA la settimana prima c'è stata una sensazione un po' assurda" ha confessato l'attore.



Mescal ha spiegato che le notizie positive sulla sua carriera hanno avuto un buon effetto anche in famiglia, nonostante il periodo complicato:"A casa è un momento difficile, e questo ha dato alla mia famiglia una tregua molto gradita. E sì, ci divertiremo tanto come famiglia, verranno tutti a Los Angeles".



La sorella di Paul, Nell Mescal, ha ribadito su Twitter quanto la vita possa essere pazza:"Oggi mia madre si è tagliata i capelli per prepararsi alla chemioterapia e Paul è stato nominato all'Oscar. La vita è così folle".Su Everyeye trovate tutte le nomination ai premi Oscar 2023.

In Aftersun Paul Mescal interpreta un giovane padre, Calum, che vive una vacanza in Grecia con la figlia undicenne Sophie (Frankie Corio), che vent'anni dopo riguarderà le immagini del filmino di quell'estate per ripercorrere il difficile rapporto con il genitore.



Non perdetevi la nostra recensione di Aftersun, esordio alla regia di Charlotte Wells.