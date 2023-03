Oscar 2023, Patty Jenkins snervata dalla disparità di genere: 'Mi arrendo'

Patty Jenkins, regista di Monster, Wonder Woman e The Killing, è da sempre una grande esponente dell'uguaglianza di genere, ma l'ultima edizione degli Oscar - tenutasi a Los Angeles oggi 13 marzo 2023 - l'ha delusa così tanto da spingerla a gettare la spugna.

"Mi arrendo, mi arrendo" ha dichiarato in un'intervista a Variety poco prima della cerimonia di premiazione di quest'anno. "E pronuncio queste parole pur consapevole del loro sforzo per essere inclusivi. I numeri, infatti, sono incredibilmente sbilanciati da parte di chi vota per queste cose. Ecco perché ho smesso di prestarci attenzione". Ha poi continuato: "C'è ancora molta strada da fare. Ci vorrà molto tempo prima di vedere dei premi realmente inclusivi. Apprezzo gli sforzi da parte loro, ma... no, ancora non ci siamo". A quanto pare, la donna sta affrontando un numero di ostacoli sempre maggiore: basti pensare a Star Wars: Rogue Squadron, il film di Patty Kenkins che è ancora in lavorazione.

Similmente, Chinonye Chukwu (regista del recente Till - Il coraggio di una madre) ha denunciato la "sfacciata misoginia" dell'industria cinematografica, mentre Gina Prince-Bythewood (The Woman King) ha parlato dell'esclusione del suo film in un saggio dell'Hollywood Reporter: "Non è un affronto, bensì un riflesso della posizione dell'Academy e dell'abisso incolmabile tra l'eccellenza dei neri e il loro riconoscimento. Durante la stagione dei premi, sono rimasta colpita dai membri dell'Academy che, semplicemente, non volevano vedere il film. La gente pensava fosse un complimento alle nostre sceneggiature dirmi che dovevano essere trascinati lì, perché non pensavano fosse un film adatto a loro, o in grado di convincere i contemporanei a vederlo, così come rimanere sorpresi dalla storia. Ascoltarlo ancora, ancora e ancora è davvero snervante".

E le critiche alla nuova edizione dell'evento non si limitano alla scarsa inclusività: secondo molti critici e spettatori, gli Oscar 2023 sono stati una cerimonia prevedibile e poco entusiasmante