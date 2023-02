Oscar 2023, partita finita? Everything Everywhere vince anche ai PGA Awards!

Gli Oscar 2023 potrebbero essere finiti oggi, e con un paio di settimane di anticipo rispetto alla cerimonia di premiazione ufficiale, perché Everything Everywhere all at once in queste ore ha vinto l'ambito PGA Award 2023.

La settimana scorsa Everything Everywhere aveva vinto il DGA, e adesso il produttore Jonathan Wang, nel ricevere il premio dei PGA, ha ringraziato i due registi Daniel Scheinert e Daniel Kwan: "Mi avete insegnato ad essere allegro, divertente, a rendere un set accogliente e ad essere creativo, a mettere sempre le persone davanti a tutto". Tra gli altri vincitori della serata, Pinocchio di Guillermo del Toro ha vinto il PGA come miglior film d’animazione, posizionandosi come frontrunner nella categoria dell'Oscar per il miglior film animato.

Gli Oscar 2023 dunque iniziano a delinearsi quasi definitivamente: del resto, in ben 23 edizioni su 33, il vincitore del PGA ha poi ottenuto anche l’Oscar al miglior film, mentre ristringendo il campo dal 2009 ad oggi - vale a dire da quando la categoria Best Picture agli Oscar è stata allargata da cinque a dieci contendenti - solo La grande scommessa, La La land e 1917 hanno vinto il PGA e poi perso agli Oscar. A questo punto, c'è solo una statistica che sembra remare contro Everything Everywhere, ovvero il fatto che negli ultimi anni il film con più nomination dell'edizione ha quasi sempre perso il premio Best Picture.

Gli Oscar 2023 saranno consegnati il prossimo 12 marzo. Questa notte, invece, a Los Angeles si terrà la cerimonia dei SAG Awards, che dovrebbero fornirci forti indicazioni su come andranno gli Oscar nelle categorie degli attori.