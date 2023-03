Oscar 2023: tutti gli orari e i canali per vederli in diretta in Italia

Gli Oscar 2023 sono quasi arrivati, e anche quest'anno per gli appassionati di awards season e i nottambuli del Bel Paese sarà possibile seguire la cerimonia di premiazione dei prestigiosi Academy Awards in diretta dall'Italia.

Ancora una volta sarà Sky Cinema la casa degli Oscar e per celebrare l’attesissimo appuntamento con la 95ª edizione degli Academy Awards, il network dedicherà un intero canale che programmerà il meglio della cinematografia da Oscar. Per due settimane, da sabato 4 a venerdì 17 marzo Sky Cinema Collection (canale 303) diventa Sky Cinema Oscar, con oltre 100 titoli premiati nelle precedenti edizioni, tra cui quattro dell’edizione 2022, e tre film in prima visione tra quelli in gara nel 2023. Una programmazione che culminerà nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo dalle 23.15 con la diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, che includerà anche la performance di Rihanna per Lift me up, brano della colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever nominato come miglior canzone originale.

L'evento potrà essere seguito su Sky Cinema Oscar, Sky Uno, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW, mentre i più assonnati potranno rimediare lunedì 13 marzo grazie al solito appuntamento sarà con "IL MEGLIO DELLA NOTTE DEGLI OSCAR 2023", alle 21.15 su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, in seconda serata su TV8 e in streaming su NOW.

