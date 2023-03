Oscar 2023: l'omaggio di Michael B.Jordan a Angela Bassett!

Oltre ad essere protagonista nelle sale con Creed 3, film che ha diretto ed interpretato, Michael B. Jordan si è fatto recentemente notare anche sui social in occasione della cerimonia degli Oscar 2023, che quest'anno ha visto trionfare con largo distacco Everything Everywhere All At Once.

La pellicola dei Daniels si è portata a casa ben sette statuette, ovvero Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attrice Protagonista, Miglior Attore Non Protagonista, Miglior Montaggio, Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Attrice Non Protagonista, con quest'ultima che avrebbe fatto storcere il naso a Jordan.

Il premio è finito quasi un po' a sorpresa nelle mani di Jamie Lee Curtis, che ha avuto la meglio su Kerry Condon per Gli Spiriti dell'Isola e su Angela Bassett per Black Panther: Wakanda Forever. Così, Jordan ha condiviso su Twitter una splendida immagine realizzata da @ivourth che mostra i numerosi ruoli interpretati dalla star del MCU nel corso della sua carriera, per dimostrare tutto il suo sostegno all'attrice che grazie al personaggio di Ramonda nel 2022 si è aggiudicata il Golden Globe per la migliore attrice non protagonista e il Critics' Choice Award.

E voi cosa né pensate? Secondo voi la scelta di premiare Jamie Lee Curtis è corretta, o come Jordan avreste preferito la vittoria di Angela Bassett? Ditecelo qui sotto nei commenti! Per salutarvi, vi lasciamo con la nostra recensione di Creed 3.