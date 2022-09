Oscar 2023: Nostalgia di Mario Martone rappresenterà l'Italia al Miglior Film Straniero

La commissione deputata a decidere sul film italiano da candidare agli Oscar 2023 nella categoria di Miglior Film Internazionale ha infine optato per Nostalgia, l'ode alla Napoli di Mario Martone con protagonista Piefrancesco Favino. Ora dovrà difendersi nella shortlist di quindici titoli selezionati.

È ancora presto per dire se riusciremo a vedere Mario Martone in corsa con il suo Nostalgia nel corso della prossima Notte degli Oscar. Questo perché, come di consueto, nel corso dei prossimi mesi le shortlist selezionate finora andranno ad assottigliarsi ulteriormente e nulla ci assicura che il film passato per lo scorso Festival di Cannes rimarrà in lizza.

Dalla lista di possibili candidati italiani agli Oscar 2023 – che coinvolgevano nomi del calibro di Francesca Archibugi, Susanna Nicchiarelli, Pupi Avati, Emanuele Crialese, Michele Placido, Gianni Amelio e altri ancora – la commissione italiana preposta ha infine scelto Nostalgia. Ma la strada è lunga perché la shortlist ancora da annunciare.

Un primo spoglio verrà reso noto il 21 dicembre con i 15 film che parteciperanno alle prime fasi di selezione. Da lì, si scenderà ulteriormente fino ai cinque normalmente candidati a Miglior Film Internazionale. Non ci resta che incrociare le dita: potete leggere qui la nostra recensione di Nostalgia.

