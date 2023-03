Gli Oscar 2023 non avranno il tappeto rosso per la prima volta in oltre cinquant'anni

Può sembrare paradossale, ma l'edizione degli Oscar 2023 - che si terrà lunedì 12 marzo 2023 - non avrà il suo iconico tappeto rosso da cinquant'anni a questa parte: era il 1961 quando accadde l'ultima volta.

Stando all'annuncio dell'Associated Press, il tappert sarà "color champagne", mentre così aggiunge il conduttore Jimmy Kimmel: "Penso che la decisione di scegliere un tappeto champagne invece che rosso dimostri quanto siamo fiduciosi all'idea che non verrà versato del sangue". Le sue parole, non senza una buona dose di ironia, sembrano proprio riferirsi al terribile accaduto nell'edizione precedente degli Oscar: lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock, che continua a "far male" nonostante sia passato già un anno. Quanto alla prima apparizione del tappeto rosso, risale al lontano 1966, cinque anni dopo il suo debutto ufficiale.

La scelta di cambiare colore deriva dai consulenti creativi Lisa Love (collaboratrice di Vogue) e Raúl Àvil (direttore creativo del Met Fala di New York). "Qualcuno ha sempre un modo per trovare un difetto in qualcosa" ha dichiarato Love. "Questo è solo un ritocco, e si spera che la gente lo apprezzi. Ciò non vuol dire che il tappeto color champagne verrà mantenuto per tutte le edizioni a venire, ovviamente". Se quello rosso sarà mantenuto coperto, però, è non soltanto per una scelta prettamente artistica, ma anche a causa del maltempo fuori stagione di Los Angeles. "Abbiamo trasformato un evento diurno in notturno. È praticamente sera, anche se sono soltanto le 15:00".

E voi cosa ne pensate? Apprezzate la nuova scelta, o avreste preferito rimanere sul "classico"? Per non perdere l'evento, segui la Notte degli Oscar con Everyeye e su Twitch e TikTok con una lunga maratona!