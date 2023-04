Oscar 2023, Michelle Yeoh porta la statuetta sulla tomba del padre in Malesia

Michelle Yeoh ha compiuto di recente un viaggio nella sua terra natìa, la Malesia, portando con sé la statuetta dell'Oscar vinto come miglior attrice protagonista per Everything Everywhere All at Once dei Daniels. Con un post su Instagram, Yeoh ha pubblicato un'immagine mentre sua madre Janet tiene in mano il suo Oscar.

In un altro scatto, Yeoh stringe la statuetta proprio accanto alla tomba del suo amato padre:"Ho portato Mr. O a casa... Senza l'amore, la fiducia e il sostegno dei miei genitori... Non sarei qui oggi... Così tanto amore".



Il padre di Michelle Yeoh, Kian Teik, è morto all'età di 89 anni nel 2014. La visita di Yeoh in Malesia è coincisa con il tradizionale Qingming Festival, noto anche come Tomb-Sweeping Day, che consiste nella visita delle persone alle tombe dei propri antenati, proprio come ha fatto l'attrice con suo padre.



Michelle Yeoh è diventata la prima donna asiatica a vincere l'Oscar alla miglior attrice e la prima malese a vincere un Oscar in qualsiasi categoria.

"Per tutti i ragazzi e le ragazze che mi somigliano, questo è un faro di speranza e possibilità. Questa è l prova per sognare in grande, i sogni diventano realtà".



