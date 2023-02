Oscar 2023, Michelle Yeoh difende Andrea Riseborough sulla controversia miglior attrice

La nomination Oscar di Andrea Riseborough come miglior attrice ha scosso l'industria e probabilmente porterà a nuove regole nel futuro della competizione, ma nel frattempo la collega Michelle Yeoh, anche lei candidata nella stessa categoria e principale frontrunner, ha voluto abbassare i toni.

In una recente intervista con Today della BBC, infatti, l'attrice di Everything Everywhere all at once ha dichiarato: "Se fosse stato così facile, imbrogliare, qualcuno 'avrebbe già fatto prima". Interrogata sulla campagna promozionale della Riseborough, che l'ha vista nominata per un film, To Leslie, che ha incassato appena 27mila dollari, la Yeoh ha minimizzato l'idea le regole dell'Academy siano state violate: "Gli Oscar sono sempre stati orgogliosi dei loro regolamenti e se raggirarli fosse stato così facile sicuramente sarebbe già stato fatto in passato. Siamo sempre in evoluzione su come proteggere la nostra integrità e ho grande fiducia che continueremo a farlo".

L'Academy ha investigato la nomination all'Oscar di Andrea Riseborough, che è arrivata in seguito a quella che alcuni hanno ritenuto una campagna social particolarmente aggressiva (capeggiata, tra l'altro, dalla collega Cate Blanchett, anch'essa nominata per Tar di Todd Field) ma ha deciso di confermarne la validità. Tuttavia, ora l'organizzazione sta valutando "possibili modifiche alle linee guida delle campagne promozionali nella una nuova era di social media e comunicazione digitale".

