Oscar 2023, Michael B. Jordan e Jonathan Majors omaggiano Angela Bassett

Una delle poche sorprese di un'edizione degli Oscar piuttosto scontata è stata la vittoria di Jamie Lee Curtis per Everything Everywhere All at Once a discapito della grande favorita dai pronostici, Angela Bassett per Black Panther: Wakanda Forever. A rincuorare l'attrice ci hanno pensato Michael B. Jordan e Jonathan Majors.

Salendo sul palco per presentare l'Oscar alla miglior fotografia, Jordan si è rivolto a Bassett tra il pubblico dicendole:"Ehi zia, ti vogliamo bene".

Le parole di Jordan sono una citazione al film perché "Ehi zia" è la battuta che il suo personaggio pronuncia nella sala del trono a Wakanda in Black Panther. Su Everyeye è disponibile la recensione di Black Panther: Wakanda Forever.



La star di American Horror Story, Angela Bassett, aveva ricevuto una prima candidatura agli Oscar nel 1994 per il film Tina - What's Love Got to Do with it.

Per il ruolo della Regina Ramonda si è aggiudicata il Golden Globe e il Critics' Choice Award oltre al BAFTA e allo Screen Actors Guild Award.



Ecco le sue parole sul ruolo in Wakanda Forever:"La Regina Ramonda è un personaggio che ha toccato il mio spirito perché è una madre e una leader che deve prendersi cura della sua nazione in lutto tanto quanto si prende cura della sua famiglia in lutto".



Ecco tutti i vincitori degli Oscar 2023 assegnati al Dolby Theatre.