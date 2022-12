Oscar 2023: Marvel spinge tutti i film del 2022 per Best Picture, da Thor a Black Panther

Disney e Marvel Studios sognano in grande per gli Oscar 2023, sponsorizzando ufficialmente i film del MCU del 2022 come Thor: Love and Thunder, Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Black Panther: Wakanda Forever.

Come si legge sul sito ufficiale della famosa campagna "For Your Consideration", infatti, la Disney sta spingendo affinché tutte le varie puntate del Marvel Cinematic Universe del 2022 vengano prese in considerazione per il Best Picture Academy Award. Tutti e tre i film summenzionati puntano anche alle nomination per i migliori effetti speciali, il miglior regista, i migliori costumi, la migliore sceneggiatura adattata e molti altri.

L'Academy deve ancora annunciare ufficialmente i candidati per la cerimonia del 2023 - le nomination saranno annunciate il 24 gennaio prossimo - ma sarà interessante vedere se qualche film Marvel del 2022 riuscirà ad ottenere qualche nomination: in particolare, prevedibilmente la Disney spingerà molto su Black Panther: Wakanda Forever, sequel del candidato all'Oscar Black Panther, e non a caso Angela Bassett, che interpreta la regina Ramonda in lutto, è stata sponsorizzata come migliore attrice non protagonista. L'attrice è già stata nominata agli Oscar in passato, ma non ha mai vinto l'ambita statuetta.

Certo è che, almeno a giudicare dai primi premi dell industria consegnati in questi giorni, sembra che Hollywood si stia dirigendo verso gli Oscar più blockbusterosi degli ultimi anni, con Top Gun: Maverick e Avatar: La via dell'acqua che sperano di fare la voce grossa il prossimo 12 marzo.

Nel frattempo, ecco tutte le nomination ai Golden Globes 2023.