Oscar 2023, Marc Maron attacca l'Academy sul caso To Leslie:'Minaccia il loro sistema'

Continua a far discutere la decisione dell'Academy di avviare un'indagine per verificare la regolarità della candidatura alla miglior performance di un'interprete femminile protagonista per Andrea Riseborough, protagonista del film To Leslie. Diversi colleghi dell'attrice hanno preso le difese della candidata.

Dopo le frasi molto dure di Christina Ricci, anche Marc Maron ha criticato aspramente l'associazione. L'Academy ha avviato un'indagine sulla candidatura:"A quanto pare, l'Academy of Motion Pictures Sciences o come cavolo si chiama ha deciso di indagare sulla campagna 'dal basso' di Andrea Riseborough che le è valsa la nomination agli Oscar. Immagino che questo minacci il loro sistema, per il quale vengono completamente comprati da interessi corporativi rappresentativi degli studios. È come se dicessero 'Beh, dobbiamo controllare quello che è successo perché è stato inaspettato. Gli artisti indipendenti non meritano l'attenzione dell'Academy a meno che non si scopra esattamente come hanno fatto. È meglio che indaghiamo'. Milioni di dollari vengono investiti in campagne promozionali che durano mesi, con pubblicità, proiezioni organizzate da grandi aziende dell'industria dell'intrattenimento... Andrea invece è stata promossa dai suoi colleghi attraverso una campagna popolare portata avanti da pochi attori. [...] La campagna online per Andrea Riseborough è stata reale e i plausi non erano immeritati. Ma sono contento che l'Academy stia svolgendo un'indagine... chissenefrega!" ha esclamato Maron nel suo podcast.



La performance di Andrea Riseborough in To Leslie ha colpito diversi colleghi dell'attrice che si sono spesi in elogi spassionati sui social. La star del film è stata candidata agli Oscar anche grazie all'endorsement di molti volti noti di Hollywood, da Cate Blanchett a Kate Winslet e Gwyneth Paltrow e senza l'imponente macchina di soldi e comunicazione che solitamente accompagna la promozione dei film e degli interpreti nella stagione dei premi.



Christina Ricci ha attaccato l'Academy, affermando che sarebbe una vergogna se la nomination venisse ritirata.