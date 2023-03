Oscar 2023, Lenny Kravitz si esibirà durante il momento In Memoriam

Ogni Notte degli Oscar ha il suo momento In Memoriam, vale a dire quel segmento della cerimonia di premiazione in cui, prima di dar via alla consegna delle ambitissime statuine, vengono ricordati quei membri dell'industria che ci hanno lasciati nel corso dell'anno precedente. Un momento toccante che quest'anno avrà un valore aggiunto.

Mentre Everything Everywhere All at Once continua la sua marcia trionfale verso gli Oscar 2023, l'Academy ha infatti annunciato che sarà Lenny Kravitz a esibirsi durante l'In Memoriam di quest'anno, facendo quindi da colonna sonora alle immagini che sullo schermo scorreranno a rendere omaggio a coloro che ci hanno lasciati nel corso del 2022.

I nomi da ricordare, d'altronde, non saranno pochi: da Ray Liotta a James Caan, passando per Robbie Coltrane, Sidney Poitier, Kirstie Alley, Angelo Badalamenti, Angela Lansbury, Jean-Luc Godard, Olivia Newton-John, Catherine Spaak e Meat Loaf, fino alle nostre Monica Vitti e Gina Lollobrigida. Kravitz, dal canto suo, non è certo estraneo al mondo del cinema: apparso come attore in film come Zoolander e Hunger Games, il celebre musicista è anche padre di una star come Zoe Kravitz.

Vedremo in che modo Lenny Kravitz sarà impreziosire uno dei momenti solitamente più toccanti della cerimonia. In Memoriam a parte, intanto, qui trovate le nostre previsioni sui favoriti agli Oscar 2023.