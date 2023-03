Oscar 2023, Lady Gaga si esibirà sulle note di Hold My Hand

Secondo le ultime novità da Hollywood, Lady Gaga dovrebbe partecipare all'imminente Notte degli Oscar per eseguire il brano Hold My Hand, la canzone candidata all'Oscar per Top Gun: Maverick. La popstar sarà co-protagonista del sequel di Joker di Todd Phillips al fianco della star del primo film, Joaquin Phoenix.

La notizia della presenza di Lady Gaga è stata un tira e molla degli ultimi giorni e inizialmente la presenza della popstar era in dubbio a causa delle riprese di Joker: Folie à Deux. Il produttore esecutivo degli Oscar, Glenn Weiss, aveva dichiarato:"Abbiamo un ottimo rapporto con Lady Gaga, sta girando un film in questo momento. [...] Non si esibirà nello show". Sul nostro sito trovate i vincitori degli Oscar 2023 per la redazione di Everyeye.



Tra i candidati per la miglior canzone quest'anno, oltre a Lady Gaga per Top Gun: Maverick, anche Rihanna con Lift Me Up, Sofia Carson e Diane Warren con Applause, Stephanie Hsu, David Byrne e Son Lux con This Is a Life, e Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava con Naatu Naatu.



Lady Gaga è la prima artista a ricevere tre nomination nella categoria per la miglior canzone dopo The Hunting Ground e A Star is Born.

Nel 2019 ha trionfato proprio con il brano Shallow, esibendosi con Bradley Cooper sul palco del Dolby Theatre.



Scoprite tutte le nomination agli Oscar 2023!