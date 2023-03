Oscar 2023, Ke Huy Quan in lacrime:'Tenete vivi i vostri sogni!'

Come da previsione, la star di Everything Everywhere All at Once diretto dai Daniels, e conosciuto per I Goonies, Ke Huy Quan ha vinto il premio Oscar al miglior attore non protagonista e ha commosso il pubblico con il suo accorato discorso, in lacrime, rivolgendosi anche a sua madre.

"Mia mamma ha 84 anni e sta guardando la televisione. Posso dire 'Mamma, ho appena vinto un Oscar!'. Il mio viaggio è iniziato su una barca, ho passato un anno su un campo profughi e alla fine sono qui. Dicono che storie così sono solo film, ma in realtà possono succedere ed è questo il vero sogno americano. Grazie all'Academy, a mia mamma e al mio fratellino, che ogni giorno mi ricorda di prendermi cura di me. Devo tutto a mia moglie che per anni mi ha detto che sarebbe arrivato il mio giorno. Bisogna credere ai sogni, io ci ho quasi rinunciato, ma a voi dico: tenete vivi i nostri sogni" ha dichiarato Quan, che qualche settimana fa aveva ricordato Mark Hamill e Carrie Fisher sul set di Indiana Jones.



Ke Huy Quan è noto per i suoi ruoli da bambino in Indiana Jones e il tempio maledetto e soprattutto I Goonies, nel ruolo del piccolo Data, al fianco di Sean Astin, Josh Brolin e Corey Feldman.

Quan, dopo aver vinto il Golden Globe ha vinto, da favorito, il premio Oscar al miglior attore non protagonista.



