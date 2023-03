Oscar 2023, Ke Huy Quan entusiasma i fan:'I Goonies non muoiono mai!'

Nel backstage degli Oscar, Ke Huy Quan ha parlato con la stampa di alcuni dettagli della propria carriera. Quan ha vinto l'Oscar al miglior attore non protagonista per la sua performance in Everything Everywhere All at Once, il film diretto dai Daniels che ha dominato l'edizione numero 95 degli Academy Award.

"Quando ho iniziato da bambino il mio nome di nascita era Ke Huy Quan. E ricordo che quando è diventato davvero difficile il mio manager mi disse 'Forse sarebbe più semplice se avessi un nome dal suono americano'. Ero così disperato per avere un lavoro che avrei fatto qualsiasi cosa. Ed è folle che io, ad un certo punto, abbia provato un nome diverso, non il nome che mi è stato dato, ma dimostra quanto fossi disperato nel cercare di rendere le cose diverse" ha dichiarato Quan.



Dopo un lungo periodo d'inattività, tre anni fa Quan è tornato a recitare nel film dei Daniels. Sul nostro sito è disponibile la recensione di Everything Everywhere All at Once.

Quando è tornato sul set, Quan ha deciso di utilizzare il suo vero nome:"La prima cosa che volevo fare era tornare al mio nome di nascita. Stasera vedere Ariana [DeBose] aprire quella busta e dire 'Ke Huy Quan' è stato un momento davvero speciale per me. E poi ero così emozionato ma la prima immagine che avevo in mente era mia madre, che è il motivo per cui sono in America, il motivo per cui ho una vita migliore e ho tutte queste opportunità. Come ho detto nel mio discorso, ha sacrificato così tanto. Aveva una vita fantastica da dove proveniamo, e ha rinunciato a tutto questo in modo che i suoi figli, siamo nove, fosse grato ai suoi genitori".



Quan poi si è rivolto al se stesso da giovane:"Il mio io da piccolo non saprebbe tutte le lotte che ho dovuto affrontare per essere qui. Passava soltanto la sua vita da bambino stando su un set, su una nave pirata, su uno scivolo d'acqua. Ma proprio prima che iniziasse questa serata Corey Feldman, uno dei miei fratelli Goonies, mi ha chiamato. Stavo parlando con Kerri Green e stasera ovviamente Jeff Cohen, il mio avvocato dello spettacolo [interprete di Chunk nel film], è qui con me. Era tra il pubblico. Devo tanto a tutti loro. Ognuno di loro è così felice. Sean [Astin] mi ha cercato, Josh [Brolin], Martha [Plimpton], siamo sempre legati. Siamo una famiglia per sempre. I Goonies non muoiono mai".



Scoprite tutti i vincitori degli Oscar 2023, assegnati questa notte al Dolby Theatre di Los Angeles.