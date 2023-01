Oscar 2023, Kazuo Ishiguro dopo la nomination:'Ho amato Glass Onion e Top Gun: Maverick'

Il premio Nobel Kazuo Ishiguro ha ricevuto ieri la sua prima candidatura ai premi Oscar per la miglior sceneggiatura non originale a Living, il remake di Oliver Hermanus nel film di Akira Kurosawa, Vivere, del 1952. Ishiguro ha commentato la sua prima nomination e ha parlato degli altri film inclusi nella categoria.

Intervistato da The Wrap, lo scrittore ha dichiarato:"Non ho ancora visto All Quiet. Ho visto gli altri tre e sono davvero onorato di essere con loro. Sono molto diversi e mi piacciono molto tutti. Ho incontrato Sarah Polley a New York a novembre in occasione di un evento al Museum of the Moving Image. È eccezionale e Women Talking è un film molto interessante, molto diverso dal nostro ma molto bello" ha esordito Ishiguro.



L'autore ha elogiato anche gli altri titoli come Glass Onion. Top Gun: Maverick ha fatto la storia degli Oscar e Ishiguro lo ritiene meraviglioso:"Mi è piaciuto molto Glass Onion, così come Knives Out. Mia moglie ed io siamo grandi fan di Agatha Christie e adoriamo questo modo intelligente di raccontare la storia. E ne ammiro davvero la costruzione, dal punto di vista della trama. Top Gun: Maverick, beh, cosa posso dire, è semplicemente fantastico. È un'esperienza meravigliosa al cinema ed è per questo che andiamo al cinema".



Ishiguro ha sottolineato lo stupore per la mancanza di Anche io tra le candidature:"Sono sorpreso che la sceneggiatura di Rebecca Lenkiewicz per Anche io non sia stata nominata ma voglio dire, questo è il punto. Ci sono molti altri buoni film che non sono stati nominati quest'anno".



Non perdetevi tutte le nomination ai premi Oscar 2023. La cerimonia di premiazione si terrà il 12 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles.